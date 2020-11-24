В Брянской области за сокрытие налогов оштрафовали экс-директора «Снежки»

Бывшую руководительницу предприятия обвиняли в сокрытии 18 миллионов 900 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брянский районный суд Брянской области 20 ноября приговорил к штрафу бывшего директора ПАО «Снежка» Марину Макеенкову за сокрытие в особо крупных размерах налогов, сборов и страховых взносов.

Обвиняемая должна выплатить 1 миллион 80 тысяч рублей штрафа, рассказали на официальном сайте Брянского районного суда накануне, 23 ноября.

Напомним, бывшую руководительницу предприятия обвиняли в сокрытии 18 миллионов 900 тысяч рублей.

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