Брянскэнерго за десять месяцев 2020 года взыскало с должников 0,63 млн. рублей за услуги по передаче электрической энергии

Фото: Компания «Россети».

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

За десять месяцев 2020 года вступили в законную силу судебные решения о взыскании с пользу Брянскэнерго задолженности на сумму 0,63млн. руб. и неустойки в размере 0,03 млн. руб. Помимо этого, в судах находятся 67 исковых заявлений, поданных специалистами управления правового обеспечения филиала, о взыскании задолженности сумму 50,45 млн. руб. и неустойки в размере 1,54 млн. руб.

Брянскэнерго напоминает, что неисполнение должниками обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Брянской области, поскольку средства, полученные предприятием за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Брянскэнерго продолжит работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.