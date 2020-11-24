Всего COVID-19 обнаружили в пяти муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 101 житель региона. Выздоровели 125 пациентов, от коронавируса скончались два человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16446 человек подтвердили диагноз, вылечились 13383 жителя области. От коронавируса умерли 113 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 998 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 286229 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 74 заболевших. В Климовском районе диагноз поставили 16 жителям, в Навлинском – шести. Всего COVID-19 обнаружили в пяти муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 ноября 2020 года:

— Брянск – 6949 (+74)

— Брянский район – 2003

— Дятьковский район – 745

— Карачевский район – 554

— Жуковский район – 414

— Трубчевский район – 363

— Клинцы – 366

— Комаричский район – 352

— Унечский район – 334

— Новозыбков – 335

— Стародубский район – 325

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 318 (+4)

— Фокино – 305

— Погарский район – 255

— Брасовский район – 257 (+1)

— Навлинский район – 273 (+6)

— Климовский район – 246 (+16)

— Почепский район – 223

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 180

— Клетнянский район – 174

— Клинцовский район – 116

— Красногорский район – 104

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 88

— Злынковский район – 84

— Рогнединский район – 36

— Иногородние – 42.

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