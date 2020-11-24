Всего COVID-19 обнаружили в пяти муниципалитетах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 101 житель региона. Выздоровели 125 пациентов, от коронавируса скончались два человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16446 человек подтвердили диагноз, вылечились 13383 жителя области. От коронавируса умерли 113 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 998 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 286229 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 74 заболевших. В Климовском районе диагноз поставили 16 жителям, в Навлинском – шести. Всего COVID-19 обнаружили в пяти муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 ноября 2020 года:
— Брянск – 6949 (+74)
— Брянский район – 2003
— Дятьковский район – 745
— Карачевский район – 554
— Жуковский район – 414
— Трубчевский район – 363
— Клинцы – 366
— Комаричский район – 352
— Унечский район – 334
— Новозыбков – 335
— Стародубский район – 325
— Сельцо – 321
— Выгоничский район – 318 (+4)
— Фокино – 305
— Погарский район – 255
— Брасовский район – 257 (+1)
— Навлинский район – 273 (+6)
— Климовский район – 246 (+16)
— Почепский район – 223
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 180
— Клетнянский район – 174
— Клинцовский район – 116
— Красногорский район – 104
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 88
— Злынковский район – 84
— Рогнединский район – 36
— Иногородние – 42.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».