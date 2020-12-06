За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 брянских городах и районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 176 жителей региона. Выздоровел 291 пациент, зарегистрировали четыре новые смерти от ковида, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18226 человек подтвердили диагноз, вылечились 15980 жителей области, умерли 149 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2723 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 317390 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 41 заболевших. В Комаричском районе инфекцию выявили у 38 жителей, в Брасовском районе – у 27-и, в Климовском – у 18-ти. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брянский и Жуковский районы. Там за сутки прибавилось 13 и 10 ковид-положительных соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 16 городах и районах региона (как, кстати, и днем ранее). Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 декабря 2020 года:

— Брянск – 7633 (+41)

— Брянский район – 2196 (+13)

— Дятьковский район – 785 (+5)

— Карачевский район – 603 (+1)

— Жуковский район – 455 (+10)

— Комаричский район – 451 (+38)

— Клинцы – 423

— Трубчевский район – 405

— Стародубский район – 377 (+1)

— Новозыбков – 388 (+7)

— Выгоничский район – 363

— Унечский район – 352

— Сельцо – 343 (+4)

— Фокино – 326

— Брасовский район – 320 (+27)

— Навлинский район – 317 (+7)

— Погарский район – 273 (+1)

— Климовский район – 273 (+18)

— Почепский район – 233 (+1)

— Мглинский район – 227

— Суземский район – 203

— Дубровский район – 211

— Клетнянский район – 186

— Клинцовский район – 191

— Красногорский район – 115

— Суражский район – 116 (+1)

— Гордеевский район – 99

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 90 (+1)

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 43.

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