За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 брянских городах и районах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 176 жителей региона. Выздоровел 291 пациент, зарегистрировали четыре новые смерти от ковида, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 18226 человек подтвердили диагноз, вылечились 15980 жителей области, умерли 149 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2723 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 317390 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 41 заболевших. В Комаричском районе инфекцию выявили у 38 жителей, в Брасовском районе – у 27-и, в Климовском – у 18-ти. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брянский и Жуковский районы. Там за сутки прибавилось 13 и 10 ковид-положительных соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 16 городах и районах региона (как, кстати, и днем ранее). Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 декабря 2020 года:
— Брянск – 7633 (+41)
— Брянский район – 2196 (+13)
— Дятьковский район – 785 (+5)
— Карачевский район – 603 (+1)
— Жуковский район – 455 (+10)
— Комаричский район – 451 (+38)
— Клинцы – 423
— Трубчевский район – 405
— Стародубский район – 377 (+1)
— Новозыбков – 388 (+7)
— Выгоничский район – 363
— Унечский район – 352
— Сельцо – 343 (+4)
— Фокино – 326
— Брасовский район – 320 (+27)
— Навлинский район – 317 (+7)
— Погарский район – 273 (+1)
— Климовский район – 273 (+18)
— Почепский район – 233 (+1)
— Мглинский район – 227
— Суземский район – 203
— Дубровский район – 211
— Клетнянский район – 186
— Клинцовский район – 191
— Красногорский район – 115
— Суражский район – 116 (+1)
— Гордеевский район – 99
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 90 (+1)
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 43.
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