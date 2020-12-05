Брянское «Динамо» проиграло «Иртышу» с минимальным счетом

Фото: vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".

Футбольная команда «Динамо-Брянск» проиграла омскому «Иртышу» в выездном матче в субботу, 5 декабря. Встреча состоялась на манеже «Красная звезда». Ее итог – 1:0 в пользу хозяев. Матч стал завершающим в первой части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2020/21.

Единственный гол принадлежит Владимиру Сычевому. Его сибиряк забил на 15-й минуте.

Еще в первой половине встречи брянцы остались в меньшинстве. Красную карточку получил Максим Вотинов. В частности, поэтому сине-белые выглядели слабее «Иртыша» – хозяева владели мячом практически вдвое больше по времени.

На 78-й минуте матча соперники «Динамо» создали опасный момент у наших ворот. Но брянский голкипер смог отразить пенальти. Бил также Сычевой.

Серию игр ФНЛ брянцы возобновят в конце февраля. Их первым соперником будет команда «Спартак-2».

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