За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 245 пациентов, зарегистрировали шесть новых смертей от ковида, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18050 человек подтвердили диагноз, вылечились 15689 жителей области, умерли 145 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2997 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 314667 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 74 заболевших. В Новозыбкове инфекцию выявили у 31 человека, в Дубровском районе – у 18-и. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брасовский и Климовский районы. Там за сутки прибавилось 16 и 9 ковид-положительных соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 16 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 декабря 2020 года:

— Брянск – 7592 (+74)

— Брянский район – 2183 (+3)

— Дятьковский район – 780

— Карачевский район – 602 (+1)

— Жуковский район – 445 (+3)

— Комаричский район – 413

— Клинцы – 423

— Трубчевский район – 405 (+1)

— Стародубский район – 376 (+1)

— Новозыбков – 391 (+31)

— Унечский район – 352 (+1)

— Выгоничский район – 363

— Сельцо – 339 (+3)

— Фокино – 326

— Навлинский район – 310

— Брасовский район – 293 (+16)

— Погарский район – 272

— Климовский район – 255 (+9)

— Почепский район – 232 (+2)

— Мглинский район – 227

— Суземский район – 203

— Дубровский район – 211 (+18)

— Клетнянский район – 186 (+1)

— Клинцовский район – 191

— Красногорский район – 115 (+1)

— Суражский район – 115

— Гордеевский район – 99

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 89 (+2)

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 43.

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