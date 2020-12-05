За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 брянских городах и районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 245 пациентов, зарегистрировали шесть новых смертей от ковида, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 18050 человек подтвердили диагноз, вылечились 15689 жителей области, умерли 145 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2997 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 314667 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 74 заболевших. В Новозыбкове инфекцию выявили у 31 человека, в Дубровском районе – у 18-и. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брасовский и Климовский районы. Там за сутки прибавилось 16 и 9 ковид-положительных соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 16 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 декабря 2020 года:
— Брянск – 7592 (+74)
— Брянский район – 2183 (+3)
— Дятьковский район – 780
— Карачевский район – 602 (+1)
— Жуковский район – 445 (+3)
— Комаричский район – 413
— Клинцы – 423
— Трубчевский район – 405 (+1)
— Стародубский район – 376 (+1)
— Новозыбков – 391 (+31)
— Унечский район – 352 (+1)
— Выгоничский район – 363
— Сельцо – 339 (+3)
— Фокино – 326
— Навлинский район – 310
— Брасовский район – 293 (+16)
— Погарский район – 272
— Климовский район – 255 (+9)
— Почепский район – 232 (+2)
— Мглинский район – 227
— Суземский район – 203
— Дубровский район – 211 (+18)
— Клетнянский район – 186 (+1)
— Клинцовский район – 191
— Красногорский район – 115 (+1)
— Суражский район – 115
— Гордеевский район – 99
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 89 (+2)
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 43.
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