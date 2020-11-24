В Брянской области работает 130 коронавирусных бригад скорой помощи

В 39 поликлиниках сформировали мобильные бригады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области на вызовы к больным коронавирусом выезжает 130 бригад скорой помощи. Медики оснащены средствами индивидуальной защиты и пульсоксиметрами. Этот прибор позволяет измерить насыщение крови кислородом.

В 39 брянских поликлиниках сформировали мобильные бригады для работы с ковидными пациентами. В среднем на одну бригаду приходится 30 пациентов, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В первичном звене здравоохранения помощь брянцам оказывают 235 врачей и 440 медсестер.

В 12 коронавирусных госпиталях сейчас подготовили 1865 коек. Из них 1665 - с подачей кислорода, 270 - с возможностью подключения аппаратов ИВЛ. Принимают больных пока в девяти медицинских организациях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».