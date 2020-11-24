В Брянской области работает 130 коронавирусных бригад скорой помощи

В 39 поликлиниках сформировали мобильные бригады.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области на вызовы к больным коронавирусом выезжает 130 бригад скорой помощи. Медики оснащены средствами индивидуальной защиты и пульсоксиметрами. Этот прибор позволяет измерить насыщение крови кислородом.
В 39 брянских поликлиниках сформировали мобильные бригады для работы с ковидными пациентами. В среднем на одну бригаду приходится 30 пациентов, сообщают в пресс-службе областного правительства.
В первичном звене здравоохранения помощь брянцам оказывают 235 врачей и 440 медсестер.
В 12 коронавирусных госпиталях сейчас подготовили 1865 коек. Из них 1665 - с подачей кислорода, 270 - с возможностью подключения аппаратов ИВЛ. Принимают больных пока в девяти медицинских организациях.
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