Брянские врачи получили медицинский вертолет

В вертолете установлено реанимационное оборудование, необходимое для перевозки тяжелобольных пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская область получила новый медицинский вертолет «Ансат». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Техника поступила по федеральной программе развития санитарной авиации.

В вертолете установлено реанимационное оборудование, необходимое для перевозки тяжелобольных пациентов с инфарктами, инсультами, серьезными травмами. Техника позволит оказывать реанимационную помощь, в том числе, и детям.

Воздушное судно способно преодолевать до 400 километров. Это позволит не только охватить территорию Брянской области, но и совершать полеты в соседние регионы.

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