За минувшие сутки заболели 136 жителей региона. Выздоровели 293 пациента.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 136 жителей региона. Выздоровели 293 пациента, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16345 человек подтвердили диагноз, вылечились 13258 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 748 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 285231 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 79 заболевших. В Брянском районе диагноз COVID-19 поставили 28 жителям, в Комаричском – 14. Всего коронавирус обнаружили в 12 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 ноября 2020 года:
— Брянск – 6875 (+79)
— Брянский район – 2003 (+28)
— Дятьковский район – 745 (+4)
— Карачевский район – 554 (+1)
— Жуковский район – 414
— Трубчевский район – 363
— Клинцы – 366
— Комаричский район – 352 (+14)
— Унечский район – 334
— Новозыбков – 335
— Стародубский район – 325 (+1)
— Сельцо – 321 (+2)
— Выгоничский район – 314
— Фокино – 305 (+3)
— Погарский район – 255
— Брасовский район – 256 (+1)
— Навлинский район – 267
— Климовский район – 230 (+1)
— Почепский район – 223
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 180 (+1)
— Клетнянский район – 174
— Клинцовский район – 116
— Красногорский район – 104
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 88 (+1)
— Злынковский район – 84
— Рогнединский район – 36
— Иногородние – 42.
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