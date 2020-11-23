За минувшие сутки заболели 136 жителей региона. Выздоровели 293 пациента. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 136 жителей региона. Выздоровели 293 пациента, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16345 человек подтвердили диагноз, вылечились 13258 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 748 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 285231 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 79 заболевших. В Брянском районе диагноз COVID-19 поставили 28 жителям, в Комаричском – 14. Всего коронавирус обнаружили в 12 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 ноября 2020 года:

— Брянск – 6875 (+79)

— Брянский район – 2003 (+28)

— Дятьковский район – 745 (+4)

— Карачевский район – 554 (+1)

— Жуковский район – 414

— Трубчевский район – 363

— Клинцы – 366

— Комаричский район – 352 (+14)

— Унечский район – 334

— Новозыбков – 335

— Стародубский район – 325 (+1)

— Сельцо – 321 (+2)

— Выгоничский район – 314

— Фокино – 305 (+3)

— Погарский район – 255

— Брасовский район – 256 (+1)

— Навлинский район – 267

— Климовский район – 230 (+1)

— Почепский район – 223

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 180 (+1)

— Клетнянский район – 174

— Клинцовский район – 116

— Красногорский район – 104

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 88 (+1)

— Злынковский район – 84

— Рогнединский район – 36

— Иногородние – 42.

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