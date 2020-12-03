В брянском Карачеве запустили производство термопластичной ленты за 330 млн рублей

Фото: АО "Метаклей".

Линию по выпуску термопластичной ленты запустили на заводе в брянском городе Карачев. Торжественная церемония состоялась в четверг, 3 декабря. Проект поддержал Фонд развития моногородов.

Так, на предприятии начали производство стеклопластиковой ленты. Она однонаправленно армированная. Предназначена для защиты изоляционного покрытия стальных труб магистральных газо- и нефтепроводов.

Общая стоимость инвестиционного проекта составила почти 330 миллионов рублей. 150 миллионов – это деньги Фонда. На них закупили оборудование и провели его установку. Запуск новой линии создал 62 рабочих места.

– В торжестве по случаю начала производства участвовали представители Минпромторга России, Фонд развития моногородов, правительства региона и администрации Карачева, – рассказывают на предприятии. – Из-за пандемии коронавирусной инфекции церемония транслировалась онлайн. Также в режиме зум-конференции провели круглый стол «Инвестиционная привлекательность Брянской области».

Кстати, ранее Фонд развития моногородов поддержал еще один брянский проект – реализуемый в Погаре. 106 миллионов рублей выделили на автодороги к предприятиям «Радогощ» и «Погарская картофельная фабрика».

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