Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 24 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом достигло 16345 человек. За сутки инфекцию подтвердили у 136 пациентов. Новый смертей нет. Выздоровели 293 брянца. Общее число выздоровевших - 13258 человек.

За прошлые сутки госпитализировали 69 человек. Из 1865 коек в больницах свободны 522.

К 1 декабря откроют еще один коронавирусный госпиталь. Он находится в Унече и сможет принять 400 пациентов.

С 23 ноября продлили коронавирусные ограничения. Пенсионеры старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Подросткам без родителей запрещено посещать торговые центры.

Брянцам выдали бесплатные лекарства от коронавируса на 15,5 миллиона рублей.

В коронавирусных госпиталях планируют установить шесть криогенных газификатора. Емкости смонтируют в областной и 4-й больнице, а также в госпитале ветеранов.

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