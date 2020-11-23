Брянцам выдали бесплатных лекарств от коронавируса на 15,5 млн рублей

75% препаратов от выделенного финансирования уже закупили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянцам, которые лечатся от коронавируса на дому, выдали бесплатные лекарства на 15,5 миллиона рублей. 3,5 миллиона поступили из федерального бюджета, 12 миллионов рублей - из регионального.

К 23 ноября закупили 75 процентов препаратов от выделенного финансирования. Из федерального бюджета поступило 44,9 миллиона рублей, из регионального - 30 миллионов рублей.

- Закуплены лекарственные препараты всех групп: противовирусные, антибиотики широкого спектра действия, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, жаропонижающие средства, препараты специфической терапии, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

С начала эпидемии департамент здравоохранения Брянской области закупил лекарства на 252,8 миллиона рублей. На складах есть запасы препаратов на два месяца. Из них выдают лекарства тем, кто лечится амбулаторно.

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