В Брянске двух чиновников осудят за взятки на 570 тысяч рублей

Общая сумма взяток составила 570 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске двух чиновников управления капитального строительства региона будут судить за взятки. Завершили расследование уголовного дела. По нему проходит заместитель директора, которого обвиняют в получении нескольких взяток. И заместитель начальника одного из отделов учреждения, его обвиняют в посредничестве при передаче денег.

По версии следствия, с июля 2018 года по декабрь 2019 года заместитель директора при посредничестве своего подчиненного получил от генерального директора строительной фирмы 195 тысяч рублей. За вознаграждение чиновник обеспечил покровительство организации при приемке работ по муниципальным и государственным контрактам.

Следователи установили, что с октября 2017 года по февраль 2020 года заместитель директора получал взятки от других руководителей фирм. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 570 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Материалы с обвинительным заключением направили прокурору для его утверждения и направления в суд.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, материалы которого с обвинительным заключением направлены прокурору для его утверждения и направления в суд.

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