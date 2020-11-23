Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 23 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом достигло 16209 человек. За сутки диагноз подтвердили у 138 человек. Выздоровел 331 пациент, сообщают в оперативном штабе.

Ни одной новой смерти от ковида за прошедшие 24 часа не фиксировали. От болезни скончались 111 брянцев.

В сутки проводят порядка трех тысяч исследований на коронавирус.

С 23 ноября закончилось дистанционное обучение для брянских школьников. Его вводили для старшей и средней школы на две недели. Школы продолжат работать по прежним правилам. Уроки у учеников разных классов начинаются в разное время. На входе каждому школьнику измеряют температуру. С признаками ОРВИ посещать образовательное учреждение ни ученику, ни педагогу нельзя.

За каждым классом закреплен собственный кабинет. Его моют с применением дезинфицирующих средств.

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