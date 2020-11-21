Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 ноября 2020 года

COVID-19 за сутки обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 21 ноября 2020 года коронавирусом заболели 15930 человек, вылечились 12193 жителя области. В целом от коронавируса умерли 108 человек.

За минувшие сутки болезнь диагностировали у 139 жителей региона. Выздоровели 337 пациентов. От ковида скончались еще три человека.

За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2746 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 278520 раз.

COVID-19 за сутки обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области. Больше всего заболевших традиционно оказалось в Брянске. Здесь диагноз COVID-19 поставили 67 горожанам. В Карачевском районе зафиксировали 14 новых случаев ковида, в Комаричском – 10.

В Выгоничском районе и в Клинцах обнаружили по восемь новых заболевших, в Новозыбкове – шесть. В Трубчевском, Климовском районах и в городе Фокино выявили по три инфицированных. В Брянском, Унечском и Мглинском районах – по два.

По одному случаю коронавируса зарегистрировали в Дятьковском, Жуковском, Стародубском, Погарском, Брасовском, Навлинском, Почепском, Клетнянском, Клинцовском, Красногорском районах и в городе Сельцо.

С 23 ноября брянские школьники с 5 по 11 классы вернутся к очному обучению. Напомним, посещение школ в Брянской области из-за коронавируса было приостановлено на две недели, с 9 по 22 ноября. Учащиеся средних и старших классов учились дистанционно. Младшеклассники посещали школы в обычном режиме.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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