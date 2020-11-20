В брянском сквере Камозина подготовили площадку для 26 стел летчикам

В сквере Павла Камозина в Брянске подготовили площадку под мемориал «Героям-летчикам земли Брянской». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В сквере Павла Камозина в Бежицком районе Брянска подготовили площадку под мемориал «Героям-летчикам земли Брянской». Он будет состоять из 26 стел и центрального постамента, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Идея создания памятного места принадлежит общественной организации ветеранов авиации. А вынашивали ее аж восемь лет. В 2020-м ее все-таки начали реализовывать. Помогла в этом региональная программа «Инициативное бюджетирование».

За деньги города в сквере обустраивают площадку под мемориал. А саму скульптурную композицию готовят общественники.

– На данный момент площадка под будущий мемориал практически готова, – говорят в мэрии. – Уложена тротуарная плитка, установлены стойки для фонарей, залиты бетонные основания под стелы с именами героев и памятник.

В организации ветеранов уточнили, что на подготовленной территории установят 26 стел. На каждой разместят описание подвигов и портреты пилотов. Все они – выпускники Бежицкого аэроклуба. Среди них не только Павел Камозин, но и, например, ныне здравствующие Павел Кашин и Виктор Афанасьев.

Центром мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» станет постамент, который увенчает фигура «ЯК-3». Именно на этом самолете совершалось большинство боевых вылетов.

Предполагается, что изготовление скульптур завершится в следующем году. А торжественно откроют памятник к Дню Победы.

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