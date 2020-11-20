Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 67. В Карачевском районе заразились 14 человек, в Комаричском – 10. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровели 337 пациентов. От ковида скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15930 человек подтвердили диагноз, вылечились 12193 жителя области. От коронавируса умерли 108 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2746 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 278520 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 67. В Карачевском районе заразились 14 человек, в Комаричском – 10. В Выгоничском районе и в Клинцах выявили по восемь новых заболевших. Всего COVID-19 обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 ноября 2020 года:

— Брянск – 6720 (+67)

— Брянский район – 1906 (+2)

— Дятьковский район – 741 (+1)

— Карачевский район – 542 (+14)

— Жуковский район – 409 (+1)

— Трубчевский район – 360 (+3)

— Клинцы – 354 (+8)

— Комаричский район – 336 (+10)

— Унечский район – 331 (+2)

— Новозыбков – 329 (+6)

— Сельцо – 314 (+1)

— Выгоничский район – 305 (+8)

— Стародубский район – 300 (+1)

— Фокино – 295 (+3)

— Погарский район – 254 (+1)

— Брасовский район – 252 (+1)

— Навлинский район – 249 (+1)

— Климовский район – 225 (+3)

— Почепский район – 223 (+1)

— Мглинский район – 222 (+2)

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 178

— Клетнянский район – 172 (+1)

— Клинцовский район – 114 (+1)

— Суражский район – 102

— Красногорский район – 98 (+1)

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 86

— Севский район – 85

— Злынковский район – 78

— Рогнединский район – 35

— Иногородние – 42.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».