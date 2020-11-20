Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 67. В Карачевском районе заразились 14 человек, в Комаричском – 10.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровели 337 пациентов. От ковида скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15930 человек подтвердили диагноз, вылечились 12193 жителя области. От коронавируса умерли 108 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2746 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 278520 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 67. В Карачевском районе заразились 14 человек, в Комаричском – 10. В Выгоничском районе и в Клинцах выявили по восемь новых заболевших. Всего COVID-19 обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 ноября 2020 года:
— Брянск – 6720 (+67)
— Брянский район – 1906 (+2)
— Дятьковский район – 741 (+1)
— Карачевский район – 542 (+14)
— Жуковский район – 409 (+1)
— Трубчевский район – 360 (+3)
— Клинцы – 354 (+8)
— Комаричский район – 336 (+10)
— Унечский район – 331 (+2)
— Новозыбков – 329 (+6)
— Сельцо – 314 (+1)
— Выгоничский район – 305 (+8)
— Стародубский район – 300 (+1)
— Фокино – 295 (+3)
— Погарский район – 254 (+1)
— Брасовский район – 252 (+1)
— Навлинский район – 249 (+1)
— Климовский район – 225 (+3)
— Почепский район – 223 (+1)
— Мглинский район – 222 (+2)
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 178
— Клетнянский район – 172 (+1)
— Клинцовский район – 114 (+1)
— Суражский район – 102
— Красногорский район – 98 (+1)
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 86
— Севский район – 85
— Злынковский район – 78
— Рогнединский район – 35
— Иногородние – 42.
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