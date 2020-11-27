Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 ноября 2020 года

За сутки на Брянщине зафиксировали 140 новых заболевших. С болезнью справился 161 пациент, пять человек умерли. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 27 ноября 2020 года новые случаи коронавируса выявили в 18 городах и районах. Больше всего эпизодов зафиксировали в Комаричском районе: 23 заболевших. В Трубчевском и Суземском районах диагноз поставили 17 жителям, в Брянске – 16. Зафиксировано пять новых смертей от ковида.

За минувшие сутки прирост заболеваемости составил 140 случаев. С болезнью справился 161 пациент. В брянских лабораториях выполнили 3014 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии у 16581 человека подтвердили диагноз, вылечились 16721 жителя области. От коронавируса умерли 118 человек. В местных лабораториях провели почти 292 тысячи исследований.

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по общественным местам по выявлению нарушителей масочного режима. Всего за сутки обследовали 118 предприятий. Составили пять административных протоколов.

В Брянске возобновили комплексную дезинфекцию общественного транспорта. Очередной обработки дождался подвижной состав МУП «Брянское троллейбусное управление». А это больше 70 машин.

Свой день рождение отпраздновала главврач Брянской городской больницы №4 Светлана Хандожко. Медучреждение еще в апреле из-за пандемии перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Поздравление по случаю праздника распространил региональный оперативный штаб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».