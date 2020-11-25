В Брянскую область с визитом прибыл посол Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: телеканал "Брянская губерния"

В среду, 25 ноября, в Брянскую область с официальным визитом прибыл посол Объединенных Арабских Эмиратов. Иностранный гость уже побывал вместе с главой региона на тепличном комбинате в Журиничах. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Деловая программа началась с поездки в Брянский район. Вместе с Александром Богомазом чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер осмотрел овощные плантации тепличного комбината. Обсуждались, в частности, перспективы сотрудничества.

Также гостю с Востока показали местную школу. Ученикам визитеры подарили планшеты.

Днем ранее посол ОАЭ встречался в Москве с президентом Владимировом Путиным. И участвовал в церемонии вручения верительных грамот.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», одним из пунктов визита посла в Брянскую область значится посещение мемориала на площади Партизан в Советском районе. Там участники процессии возложат цветы. И, кстати, на этой же неделе – в пятницу, 27 ноября – в наш регион приедет еще один высокопоставленный иностранный гость. Им станет посол Японии.

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