В карачевской деревне открыли памятник героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Карачаевском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны. Гранитный мемориал появился в деревне Масловка. На плитах высечены имена 428 жителей Первомайского сельского поселения, которые не вернулись с полей сражений.

Памятник возвели по проекту "Память народа" в рамках инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Перед тем, как создать мемориал, местные жители сформировали и уточнили списки всех погибших во время Великой Отечественной войны земляков.

Краеведы рассказывают, что именно через Масловку 15 августа 1943 года в Карачев вошли танкисты 1-го танкового корпуса генерала Василия Буткова. Они освободили город и водрузили над ним Знамя Победы.

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