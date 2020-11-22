Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. Выздоровел 331 пациент, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16209 человека подтвердили диагноз, вылечились 12965 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2968 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 284463 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске (41) и в Брянском районе (31). В Навлинском районе заразились 10 человек, в Клинцах - 9, в Выгоничском районе - 8. Всего COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 ноября 2020 года:

— Брянск – 6796 (+41)

— Брянский район – 1975 (+31)

— Дятьковский район – 741

— Карачевский район – 553 (+3)

— Жуковский район – 414 (+4)

— Трубчевский район – 363

— Клинцы – 366 (+9)

— Комаричский район – 338 (+1)

— Унечский район – 334 (+1)

— Новозыбков – 335 (+4)

— Стародубский район – 324 (+5)

— Сельцо – 319 (+5)

— Выгоничский район – 314 (+8)

— Фокино – 302

— Погарский район – 255

— Брасовский район – 255 (+1)

— Навлинский район – 267 (+10)

— Климовский район – 229 (+4)

— Почепский район – 223

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 179 (+1)

— Клетнянский район – 174 (+2)

— Клинцовский район – 116

— Красногорский район – 104 (+1)

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 87

— Злынковский район – 84 (+6)

— Рогнединский район – 36 (+1)

— Иногородние – 42.

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