Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. Выздоровел 331 пациент, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16209 человека подтвердили диагноз, вылечились 12965 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2968 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 284463 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске (41) и в Брянском районе (31). В Навлинском районе заразились 10 человек, в Клинцах - 9, в Выгоничском районе - 8. Всего COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 ноября 2020 года:
— Брянск – 6796 (+41)
— Брянский район – 1975 (+31)
— Дятьковский район – 741
— Карачевский район – 553 (+3)
— Жуковский район – 414 (+4)
— Трубчевский район – 363
— Клинцы – 366 (+9)
— Комаричский район – 338 (+1)
— Унечский район – 334 (+1)
— Новозыбков – 335 (+4)
— Стародубский район – 324 (+5)
— Сельцо – 319 (+5)
— Выгоничский район – 314 (+8)
— Фокино – 302
— Погарский район – 255
— Брасовский район – 255 (+1)
— Навлинский район – 267 (+10)
— Климовский район – 229 (+4)
— Почепский район – 223
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 179 (+1)
— Клетнянский район – 174 (+2)
— Клинцовский район – 116
— Красногорский район – 104 (+1)
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 87
— Злынковский район – 84 (+6)
— Рогнединский район – 36 (+1)
— Иногородние – 42.
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