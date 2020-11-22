Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 ноября 2020 года

Фото: Юрий Дьячков.

В Брянской области на час ночи 22 ноября коронавирус подтвердили у 16071 жителя. Накануне инфекцию подтвердили у 141 брянца. За сутки выполнили 2995 исследований на коронавирус.

Три человека за прошлые сутки скончались от опасной болезни. Общее число умерших от коронавиурса в Брянской области составляет 111 человек.

Накануне был установлен рекорд по выздоровевшим за одни сутки. К общему числу прибавился сразу 441 пациент, который смог победить болезнь. Такие большие цифры связаны с новым правилом Роспотребнадзора. Чтобы пациента выписать после коронавируса, нужен только один отрицательный тест. А раньше необходимо было два. Бесплатных тестов приходилось ждать, а платные иногда не позволяли сделать постановления о карантине.

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