Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровели 441 пациент. От ковида скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16071 человека подтвердили диагноз, вылечились 12634 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2995 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 281515 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянском районе - 38 и в Брянске - 35. В Стародубском районе заразились 19 человек, в Карачевском и Навлинском районах - по 8 человек. Всего COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 ноября 2020 года:
— Брянск – 6755 (+35)
— Брянский район – 1944 (+38)
— Дятьковский район – 741
— Карачевский район – 550 (+8)
— Жуковский район – 410 (+1)
— Трубчевский район – 363 (+3)
— Клинцы – 357 (+3)
— Комаричский район – 337 (+1)
— Унечский район – 333 (+2)
— Новозыбков – 331 (+2)
— Стародубский район – 319 (+19)
— Сельцо – 314
— Выгоничский район – 306 (+1)
— Фокино – 302 (+7)
— Погарский район – 255 (+1)
— Брасовский район – 254 (+2)
— Навлинский район – 257 (+8)
— Климовский район – 225
— Почепский район – 223
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 178
— Клетнянский район – 172
— Клинцовский район – 116 (+2)
— Суражский район – 102
— Красногорский район – 103 (+5)
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87 (+1)
— Севский район – 87 (+2)
— Злынковский район – 78
— Рогнединский район – 35
— Иногородние – 42.
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