Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровели 441 пациент. От ковида скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16071 человека подтвердили диагноз, вылечились 12634 жителей области. От коронавируса умерли 111 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2995 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 281515 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянском районе - 38 и в Брянске - 35. В Стародубском районе заразились 19 человек, в Карачевском и Навлинском районах - по 8 человек. Всего COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 ноября 2020 года:

— Брянск – 6755 (+35)

— Брянский район – 1944 (+38)

— Дятьковский район – 741

— Карачевский район – 550 (+8)

— Жуковский район – 410 (+1)

— Трубчевский район – 363 (+3)

— Клинцы – 357 (+3)

— Комаричский район – 337 (+1)

— Унечский район – 333 (+2)

— Новозыбков – 331 (+2)

— Стародубский район – 319 (+19)

— Сельцо – 314

— Выгоничский район – 306 (+1)

— Фокино – 302 (+7)

— Погарский район – 255 (+1)

— Брасовский район – 254 (+2)

— Навлинский район – 257 (+8)

— Климовский район – 225

— Почепский район – 223

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 178

— Клетнянский район – 172

— Клинцовский район – 116 (+2)

— Суражский район – 102

— Красногорский район – 103 (+5)

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87 (+1)

— Севский район – 87 (+2)

— Злынковский район – 78

— Рогнединский район – 35

— Иногородние – 42.

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