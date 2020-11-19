Партия «Новые люди» открыла отделение в Брянской области

«Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года.

«Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года. Об этом сообщил руководитель регионального штаба Андрей Коношонок.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Брянская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

– Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

– Мы проводим много встреч с жителями, формируем актив партии, – говорит руководитель регионального штаба Андрей Коношонок. – Организуем дискуссии, на которых обсуждаем проблемы Брянска и области, ищем пути их решения. В конце ноября проведем образовательный форум «Город», в ходе которого участники смогут получить навыки в сфере публичных выступлений, командообразования.

СПРАВКА

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске – более 15% голосов избирателей.

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