СМИ: брянский губернатор определился с новым правительством

Брянский губернатор определился со своих заместителей и направил его в облдуму на согласование. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Брянский губернатор определился со списком своих заместителей. Соответствующий документ он направил в облдуму на согласование. Утвердить кандидатов в должности могут уже 26 ноября – на ближайшей сессии регионального заксобрания. Об этом пишут брянские СМИ.

По предварительной информации, в подготовленном списке не значится три действующих губернаторских зама – Владимир Оборотов, Юрий Мокренко и Николай Лучкин. Сейчас первый курирует образование и здравоохранение, второй – занимается вопросами охраны культурного наследия, физической культуры и спорта, а третий – отвечает за промышленность, транспорт и связь.

При этом останутся в команде Александра Богомаза восемь человек. Это Юрий Филипенко, Александр Коробко, Геннадий Лемешов, Галина Петушкова, Сергей Тимошенко, Николай Щеглов, Владимир Реунов и Борис Грибанов.

Напомним, брянский губернатор отправил в отставку правительство региона 22 сентября – сразу после инаугурации. В итоге все его заместители и директора областных департаментов продолжили работу, но с приставкой «врио». Этого требует закон «О Правительстве Брянской области». На формирование новой команды у Александра Богомаза есть три месяца.

Кстати, информацию о поступившем документе в самой областной Думе «Комсомольской правде» в Брянске» не подтвердили.

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