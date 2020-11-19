В Брянской области погибли три пешехода за одни сутки

Только за один вечер в Брянской области погибли три пешехода. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Три пешехода погибли на дорогах Брянской области только за одни сутки – среду, 19 ноября. У всех взяли кровь на установление состояния опьянения, сообщают в УГИБДД по региону.

Первое ДТП произошло около 17.15 на 6-м километре автодороги «Суземка – М3 «Украина»» в Суземском районе. Наезд совершил 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Пешеход двигался вне населенного пункта в темной одежде, без световозвращающих элементов, в попутном направлении.

Около половины седьмого вечера аналогичное случилось на 1-м километре автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» в Погарском районе. На сей раз незаметного пешехода сбил 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124». Мужчина ехал со стороны райцентра в сторону поселка Садовый. А 49-летний пострадавший шел по центру полосы движения в попутном направлении.

Ну и наконец, в половине одиннадцатого трагедия произошла на 9-м километре автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Брянском районе. Там неустановленного мужчину переехал 58-летний водитель автомобиля «ГАЗ-278402». Пешеход переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.

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