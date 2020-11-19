Брянца осудили на 11,5 лет за смерть двух человек в ДТП в Локте

Суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с двумя смертями в брянском поселке Локоть. Фото: Сергей ГАПОН

Суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с двумя смертями в брянском поселке Локоть. Виновному назначили наказание в виде 11,5 лет лишения свободы и выплате компенсации морального вреда в три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в четверг, 19 ноября.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 2 июля. Пьяный 25-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил пешехода, после чего опрокинулся. О полученных в ДТП травм в больнице впоследствии скончались два человека – сбитый пешеход и 19-летний пассажир мотоцикла.

В судебном заседании, обвиняемый свою вину не признал. Он сослался на последствия полученных в автоаварии травм и заявил, что не помнит обстоятельства того рокового вечера. В частности, молодой человек затруднился ответить, употреблял ли спиртное и управлял ли мотоциклом.

Тем не менее, удалось доказать, что ДТП совершил именно 25-летний брянец. Для этого правоохранители провели два следственных эксперимента, десять судебных экспертиз, опросили больше 15 человек. В итоге виновного осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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