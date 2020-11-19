Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 19 ноября 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий
За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек.

За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15791 человека подтвердили диагноз, вылечились 11856 жителей области. От коронавируса умерли 105 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3244 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 275774 раза.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 51. В Брянском районе заразились 28 человек, в Комаричском – 16, в Дятьковском – 11. За минувшие сутки болезнь выявили у одного иногороднего пациента. Всего COVID-19 обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2020 года:

— Брянск – 6653 (+51)

— Брянский район – 1904 (+28)

— Дятьковский район – 740 (+11)

— Карачевский район – 528 (+4)

— Жуковский район – 408 (+7)

— Трубчевский район – 357

— Клинцы – 346 (+1)

— Унечский район – 329 (+2)

— Сельцо – 313 (+2)

— Новозыбков – 323

— Комаричский район – 326 (+16)

— Фокино – 292 (+2)

— Стародубский район – 299 (+4)

— Выгоничский район – 297 (+3)

— Погарский район – 253

— Брасовский район – 251 (+5)

— Навлинский район – 248 (+2)

— Мглинский район – 220

— Почепский район – 222

— Климовский район – 222

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 178

— Суземский район – 179

— Клинцовский район – 113

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 97

— Гордеевский район – 86

— Севский район – 85

— Злынковский район – 78

— Рогнединский район – 35 (+1)

— Иногородние – 42 (+1).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Брянской области 2020: последние новости

Рекомендуемые