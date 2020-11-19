За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15791 человека подтвердили диагноз, вылечились 11856 жителей области. От коронавируса умерли 105 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3244 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 275774 раза.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 51. В Брянском районе заразились 28 человек, в Комаричском – 16, в Дятьковском – 11. За минувшие сутки болезнь выявили у одного иногороднего пациента. Всего COVID-19 обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2020 года:
— Брянск – 6653 (+51)
— Брянский район – 1904 (+28)
— Дятьковский район – 740 (+11)
— Карачевский район – 528 (+4)
— Жуковский район – 408 (+7)
— Трубчевский район – 357
— Клинцы – 346 (+1)
— Унечский район – 329 (+2)
— Сельцо – 313 (+2)
— Новозыбков – 323
— Комаричский район – 326 (+16)
— Фокино – 292 (+2)
— Стародубский район – 299 (+4)
— Выгоничский район – 297 (+3)
— Погарский район – 253
— Брасовский район – 251 (+5)
— Навлинский район – 248 (+2)
— Мглинский район – 220
— Почепский район – 222
— Климовский район – 222
— Клетнянский район – 171
— Дубровский район – 178
— Суземский район – 179
— Клинцовский район – 113
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 97
— Гордеевский район – 86
— Севский район – 85
— Злынковский район – 78
— Рогнединский район – 35 (+1)
— Иногородние – 42 (+1).
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