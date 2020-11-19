За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 300 пациентов. От ковида скончались шесть человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15791 человека подтвердили диагноз, вылечились 11856 жителей области. От коронавируса умерли 105 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3244 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 275774 раза.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске: 51. В Брянском районе заразились 28 человек, в Комаричском – 16, в Дятьковском – 11. За минувшие сутки болезнь выявили у одного иногороднего пациента. Всего COVID-19 обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2020 года:

— Брянск – 6653 (+51)

— Брянский район – 1904 (+28)

— Дятьковский район – 740 (+11)

— Карачевский район – 528 (+4)

— Жуковский район – 408 (+7)

— Трубчевский район – 357

— Клинцы – 346 (+1)

— Унечский район – 329 (+2)

— Сельцо – 313 (+2)

— Новозыбков – 323

— Комаричский район – 326 (+16)

— Фокино – 292 (+2)

— Стародубский район – 299 (+4)

— Выгоничский район – 297 (+3)

— Погарский район – 253

— Брасовский район – 251 (+5)

— Навлинский район – 248 (+2)

— Мглинский район – 220

— Почепский район – 222

— Климовский район – 222

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 178

— Суземский район – 179

— Клинцовский район – 113

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 97

— Гордеевский район – 86

— Севский район – 85

— Злынковский район – 78

— Рогнединский район – 35 (+1)

— Иногородние – 42 (+1).

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