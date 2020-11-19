Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 ноября 2020 года

В целом с начала пандемии в регионе у 15651 человека подтвердили диагноз, вылечились 11556 жителей области. От ковида скончались 99 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 19 ноября 2020 года коронавирусом заболели 140 жителей региона. Выздоровели 162 пациента. Новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 15651 человека подтвердили диагноз, вылечились 11556 жителей области. От ковида скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2608 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 272530 раз.

За минувшие сутки в Брянске обнаружили 28 новых случаев коронавируса, в Брянском районе – 26. В Жуковском районе заболели 13 человек, в Унечском – 11. В Брасовском и Навлинском районах выявили по 10 инфицированных. Всего COVID-19 за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 21 муниципалитете.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на покупку лекарств от коронавируса, которые гражданам выдают бесплатно, дополнительно выделили 30 миллионов рублей из областного бюджета. В регионе создали запас препаратов, которого хватит на два месяца.

Медикаменты закупили по номенклатуре, определенной Минздравом. В нее входят противовирусные, антибиотики, глюкокортикостероиды, антикоагулянты и жаропонижающие средства. Препараты уже поступают в КТ-центры и поликлиники.

Напомним, из федерального бюджета на лечение коронавируса на дому до этого выделили 44,9 миллиона рублей. Власти сообщали, что эти средства поступили в регион.

По информации оперативного штаба, в медицинских организациях начали выдавать препараты из резервного запаса еще 10 ноября. О новых поставках должны были договориться чиновники.

В Брянской области нет дефицита лекарств от коронавируса в стационарах. Также должно быть и с лечением амбулаторных пациентов, отметил глава региона.

Бесплатные лекарства от коронавируса брянцы могут получить после того, как сделают КТ или тест на инфекцию. Данные заносят в амбулаторную карту, лечение выписывает врач, лекарства на дом доставляют участковые терапевты или волонтеры.

Брянских медиков из отдаленных населенных пунктов снабдили санитарными автомобилями. Для участковых терапевтов за областные средства приобрели 62 специализированные машины.

Лечебные учреждения Брянщины полностью обеспечены машинами скорой помощи различного класса для транспортировки пациентов с коронавирусом, рассказали в оперативном штабе.

За пять лет автопарк региональных больниц пополнился 271 автомобилем, из них 209 – это скорые помощи.

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