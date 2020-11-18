В Брянской области завершили расследование смертельной аварии с сыном экс-чиновника

Следствие установило, что в момент столкновения виновник аварии был пьян.
Фото: СУ СК РФ по Брянской области
В Брянской области завершили расследование уголовного дела на устроившего смертельное ДТП сына бывшего заместителя губернатора.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября 2020 года 33-летний водитель «Фольксваген Туарег» на проспекте Ленина врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Тойота Вилл» и скрылся с места происшествия.
35-летний водитель «Тойоты» получил тяжелые повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице. Следствие установило, что в момент столкновения виновник аварии был пьян.
Позднее выяснилось, что ДТП устроил сын вице-губернатора Александра Резунова. Высокопоставленный чиновник после случившегося вынужден был подать в отставку.
В настоящее время расследование уголовного дела завершилось. Материалы передали прокурору для утверждения и направления в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.
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