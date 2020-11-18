В Брянской области завершили расследование смертельной аварии с сыном экс-чиновника

Следствие установило, что в момент столкновения виновник аварии был пьян. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области завершили расследование уголовного дела на устроившего смертельное ДТП сына бывшего заместителя губернатора.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября 2020 года 33-летний водитель «Фольксваген Туарег» на проспекте Ленина врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Тойота Вилл» и скрылся с места происшествия.

35-летний водитель «Тойоты» получил тяжелые повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице. Следствие установило, что в момент столкновения виновник аварии был пьян.

Позднее выяснилось, что ДТП устроил сын вице-губернатора Александра Резунова. Высокопоставленный чиновник после случившегося вынужден был подать в отставку.

В настоящее время расследование уголовного дела завершилось. Материалы передали прокурору для утверждения и направления в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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