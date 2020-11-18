В брянском Новозыбкове установили "поющую" клетку памяти Льва Беме

"Поющая" беседка посвящена известному ученому-орнитологу Льву Беме, который провел на Брянщине последние годы своей жизни. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В центральном парке брянского города Новозыбков появилась новая достопримечательность. Это интерактивная птичья клетка, в которой можно услышать пение птиц. Привезли конструкцию 16 ноября, а торжественно откроют в среду, 18-го. Церемония начнется в 11.00, сообщает в пресс-службе облправительства.

Идея необычного арта принадлежит местному библиотекарю Юлии Афоновой. А воплотил ее в жизнь скульптор из Санкт-Петербурга Константин Новиков.

"Поющая" беседка посвящена известному ученому-орнитологу Льву Беме, который провел на Брянщине последние годы своей жизни. Оказавшись сосланным в Новозыбков по политической статье, он преподавал в местном педагогическом институте.

Напомним, внутри арт-объекта установлена кнопка-датчик, которая считывает микроколебания руки человека. А специальные сенсоры способны освещать стены клетки под цвет оперения птиц. Также в беседке есть скамейки, подсвеченная на полу карта Брянской области. Слышно в "клетке" и пение пернатых.

Кстати, изначально "поющую" беседку хотели установить около медицинского колледжа. Но потом решили расположить арт-объект в центре города, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть. А сам проект победил во Всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след».

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