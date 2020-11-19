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Бюджет Брянской области на следующий год приняли в первом чтении

Внеочередное заседание облдумы прошло 19 ноября
Марина АНТОНОВА
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Состоялись публичные слушания по проекту главного финансового документа региона.

Состоялись публичные слушания по проекту главного финансового документа региона.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бюджет Брянской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов приняли в первом чтении. Внеочередное заседание Брянской областной Думы состоялось 19 ноября, сообщают в пресс-службе заксобрания.

До этого прошли публичные слушания по проекту главного финансового документа региона.

По прогнозам, доходы в 2021 году составят 67,4 миллиарда рублей, расходы - 68,5 миллиарда рублей. На социальную сферу потратят 40,2 миллиарда рублей - это 59 процентов от всех расходов. Эти деньги пойдут на образование, здравоохранение и социальную защиту населения, а также - на индексацию социальных выплат, пособий.

В этом году пришлось отказаться от некоторых расходов, так как сократились доходы бюджета. Речь идет о строительстве в четырех районах области ледовых дворцов, капитальном ремонте крыш и замене окон в детских садах и школах, капремонте бассейнов в школах Брянска. Деньги на это предусмотрели в бюджете на следующий год.

С 1 января 2021 года в Брянской области вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 тысяч 850 рублей. Общероссийский показатель ниже - 12 тысяч 792 рубля.

- Депутаты будут вносить свои предложения, обсуждать их с региональным правительством, чтобы к моменту окончательного принятия документа он был выверен, способствовал дальнейшему развитию региона, отражал интересы жителей, - сказал Валентин Суббот. - Второе и третье чтения запланированы на 10 декабря.

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