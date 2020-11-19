В Брянской области объявили оперативное предупреждение

Возможно налипание мокрого снега. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 20 ноября, на Брянщине ожидают мокрый снег и гололед. Возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Днем местами температура воздуха опустится до минус трех градусов, ночью – до минус четырех. Прогнозируют гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 18 метров в секунду. В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Синоптики не исключают падения деревьев, обледенения линий электропередач и их обрывов. Водителям рекомендуют отказаться от передвижения на личном транспорте. Жителей региона просят быть острожными.

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