Брянцы участвуют в этноконкурсе «Диалог культур»

Фото: официальный сайт проекта.

Около 40 жителей Брянской области проявят свои творческие способности в молодежном этнокультурном конкурсе «Диалог культур». Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей, стартовало и пройдет до 28 ноября 2020 года. Участникам предстоит посоревноваться в восьми номинациях, таких как «Рисунок на национальную тематику», «Национальный костюм», «Национальная песня», «Блюдо национальной кухни» и в других творческих представлениях.

Конкурсная программа состоит из двух этапов: отборочного и образовательного. Для участия в отборочном этапе конкурса до 22 ноября 2020 года необходимо записать качественную видео-презентацию своего номера в национальном костюме (длительностью до 3-х минут) и выложить на официальном сайте в выбранной номинации. У тех, кто желает попробовать свои силы, еще есть для этого время.

В период с 23 по 28 ноября 2020 года 150 участников, прошедших отборочный этап, примут участие в образовательной программе проекта. (6+)