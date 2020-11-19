В Брянской области лекарства от коронавируса будут выдавать на пять дней

Лекарство принесут домой или выдадут в поликлинике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Брянской области бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому будут выдавать на пять дней. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. Такое решение приняли в региональном департаменте здравоохранения.

- Никто не знает сразу, как будет протекать болезнь, - говорит губернатор. - А через 5-6 дней становится ясно, пациент болеет в тяжелой, средней или легкой форме. Может измениться схема лечения.

По словам Александра Богомаза, запаса бесплатных лекарств для больных коронавирусом хватит на полтора месяца.

Напомним, на препараты от ковида для лечения на дому сначала выделили почти 45 миллионов рублей из федерального бюджета. А потом - 30 миллионов рублей из областного.

Еще весной на закупку лекарств выделили 270 миллионов рублей. Из старых запасов начали выдавать препараты пациентам с 10 ноября.

Получить лекарство можно после прохождения компьютерной томографии или теста на коронавирус. Препараты принесут домой или выдадут в поликлинике.

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