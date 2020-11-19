Брянский губернатор: "Тест на ковид готовится в регионе сутки-двое"

Брянский губернатор рассказал, что тест на коронавирус в регионе готовится в течение суток, максимум - двух. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский губернатор рассказал, что тест на коронавирус в регионе готовится в течение суток, максимум - двух. По крайней мере, так ему отчитываются чиновники.

- Если вы сдали мазок до девяти часов утра, результат готов в этот же день, - сказал Александр Богомаз на пресс-конференции 19 ноября. - Если тест сдали после девяти часов вечера, то результат будет на следующий день.

Но эту информацию не подтвердили заболевшие.

- Сдавала тест ПЦР во вторник, 17 ноября, в 4-й поликлинике на улице Фокина, - говорит жительница Советского района Александра. - Сдала его до 9.00. Медработники, которые брали мазок, сказали, что звонить, спрашивать о результате можно в пятницу, 20 ноября. Участковый терапевт совсем не обнадежил: говорит, результат будет известен не раньше понедельника.

Напомним, по новым правилам тест на коронавирус может готовиться не больше 48 часов.

Кстати, Александра рассказала, что больные проходят на пятый этаж поликлиники, чтобы сдать тест. Потоки коронавирусных пациентов и обычных не разделены.

Еще одну историю о сдаче теста «КП-Брянск» рассказала жительница того же Советского района Юлия. У нее коронавирусом болеет супруг.

- 19 ноября у мужа брали повторный тест на ковид, - рассказывает горожанка. - Бригада приехала домой около полудня. Обещали результат только в понедельник, то есть на четвертые сутки. А у меня, беременной, и трехлетней дочки мазки не взяли. Сказали, «нам не нужно».

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