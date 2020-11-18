Разрушители мифов: что нужно знать о сельской ипотеке

Фото: Россельхозбанк.

В начале 2020 года стартовала программа льготной сельской ипотеки. Беспрецедентно низкая процентная ставка, государственное участие в программе, небывалая востребованность нового продукта, пандемия коронавируса как фон… Ажиотаж вокруг сельской ипотеки разгорелся нешуточный. Его искры стали причиной рождения мифов. Прольем на них свет.

Миф №1 «Придётся жить в глуши»

В интернете мелькают фейки о том, что сельская ипотека для отшельников, которые могут жить вдали от дорог, цивилизации. А как на самом деле?

Программа распространяется на сельские территории (сельские агломерации) всей страны, кроме окрестностей Москвы и Санкт-Петербурга. Все территории Брянщины, где заёмщики могут подыскивать себе квартиру, дом или участок для строительства, перечислены в открытых списках на портале департамента сельского хозяйства Брянской области.

«Можно сказать, что не подходят только отдельные населённые пункты Брянщины. Например, не стоит рассматривать города Новозыбков или Клинцы, но всё, что поблизости от них – вполне. Будущее жилье может находиться не только в деревне, но и в рабочем поселке в составе городских округов, кроме столиц субъектов. Можно поискать варианты жилья в поселках городского типа, в рабочих поселках, которые не входят в состав городских округов. Под действие программы попадают и малые города с населением не более 30 тыс. человек», - сообщила начальник отдела развития сельских территорий департамента сельского хозяйства Брянской области Светлана Наумова.

Миф №2 «Только для взрослых»

Скептики утверждают, что программа оставляет молодоженов «за бортом», потому что у них ещё нет собственных накоплений и решиться на ипотеку для них сложно. Так ли это?

На сегодняшний день Россельхозбанк выдал кредитов более чем на 40 млрд рублей. С начала запуска сельской ипотеки до настоящего времени Брянский филиал Россельхозбанк выдал 280 кредитов по госпрограмме. Каждый третий из заёмщиков – это юноша или девушка младше 30 лет. Эксперты Брянского филиала РСХБ выделяют среди них в отдельную категорию выпускников вузов и аспирантов. Начинающие специалисты подбирают жильё на селе, если работодателями выступают брянские агрохолдинги.

«Молодые люди отмечают для себя такие преимущества: можно использовать материнский капитал, а первоначальный взнос начинается от 10%. Важно, что теперь дом можно строить не только на собственном участке. С 2021 года земля может быть в аренде», - подчеркнул заместитель директора Брянского филиала Россельхозбанка Юрий Семерков.

Миф №3 «Мы уже «пролетели», потому что оформили ипотеку давно»

В начале ноября Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых. С момента запуска программы в региональный филиал Россельхозбанка уже обратились десятки жителей из разных уголков Брянской области.

«Уверен, что замена существующего долгового обязательства на новое с более выгодными условиями поможет землякам, сельским жителям, сэкономить не одну сотню тысяч рублей. При этом отмечу, что заявку на новый продукт желающие могут подать в режиме онлайн. Наши менеджеры компетентны ответить дистанционно на любой вопрос, помогут рассчитать пользу рефинансирования индивидуально в каждом конкретном случае», - подчеркнул Юрий Семерков.

Ставка по сельской ипотеке составляет 2,7% при условии личного страхования. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

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