В Брянской области на лекарства от коронавируса дополнительно выделили 30 млн рублей

В Брянской области нет дефицита лекарств от коронавируса в стационарах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области на покупку лекарств от коронавируса, которые выдают бесплатно, дополнительно выделили 30 миллионов рублей из областного бюджета. В регионе создали запас препаратов, которого хватит на два месяца.

Медикаменты закупили по номенклатуре, определенной Минздравом. В нее входит противовирусные, антибиотики, глюкокортикостероиды, антикоагулянты и жаропонижающие средства. Препараты уже поступают в КТ-центры и поликлиники, сообщают в оперативном штабе.

Напомним, из федерального бюджета на лечение коронавируса на дому до этого выделили 44,9 миллиона рублей. Власти сообщали, что эти средства поступили в регион.

По информации оперативного штаба, в медицинских организациях начали выдавать препараты из резервного запаса еще 10 ноября. О новых поставках должны были договориться чиновники.

В Брянской области нет дефицита лекарств от коронавируса в стационарах. Об этом говорил губернатор на заседании оперативного штаба.

- Также должно быть и с лечением амбулаторных пациентов, - отметил глава региона.

Бесплатные лекарства от коронавируса брянцы могут получить после того, как сделают КТ или тест на инфекцию. Данные заносят в амбулаторную карту, лечение выписывает врач, лекарства на дом доставляют участковые терапевты или волонтеры.

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