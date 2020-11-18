Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 ноября 2020 года

Всего COVID-19 за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 18 ноября 2020 года коронавирусом заболели 144 жителя региона. Выздоровели 23 пациента. Новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 15511 человек подтвердили диагноз, вылечились 11394 жителя области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 994 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 269922 раза.

Всего COVID-19 за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах. Больше всего новых заболевших оказалось в Брянском районе. Здесь диагноз поставили 51 человеку.

В Брянске ковид обнаружили у 36 горожан. В Злынковском районе COVID-19 заразились 14 человек, в Климовском районе – 13, в Новозыбкове – 11. В Дятьковском районе выявили семь новых случаев, в Стародубском – пять.

В Севском районе за сутки произошли два случая заражения. По одному заболевшему нашли в Карачевском, Трубчевском, Унечском, Дубровском районах и в городе Фокино.

В Брянской области снизился среднесуточный прирост коронавирусных больных. На сегодняшний день он равен 12,8 процентов, неделей ранее был – 13,7. Возраст заболевших остается прежним. Чаще всего коронавирус выявляют у мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. За ними следует возрастная группа от 30 до 49 лет. На третьем месте – пенсионеры старше 65 лет.

В брянской областной больнице до конца ноября установят две 20-тонные емкости для белорусского кислорода. Это две тысячи баллонов сжиженного газа для лечения коронавирусных больных. Такие же емкости появятся еще в четырех лечебных учреждениях региона. В том числе и в госпитале в Унече, который сейчас готовят к возможному открытию.

В Брянской области ужесточили коронавирусные ограничения. С 16 ноября кафе и рестораны могут быть заполнены лишь наполовину. В оперативном штабе сообщили также, что праздничные корпоративы запрещены. При этом новогодние елки в детских садах могут провести при соблюдении санитарных норм и с ограничением числа присутствующих.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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