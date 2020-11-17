В Брянске укрепили около 300 метров откосов новой дороги между Фокинским и Володарским районами

Для соблюдения технологического процесса дорожники используют брезентовые тепляки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске приступили к укреплению откосов новой дороги, которая соединит Фокинский и Володарский районы. На обочинах укладывают крупноячеистую полимерную сетку. В ее отверстия засыпают грунт, позднее здесь посеют газонную траву.

Такую технологию считают наиболее эффективной для укрепления дорожных откосов. Растения своими корнями будут защищать склоны от размывания. Подрядчики уже укрепили около 300 метров дороги.

Кроме этого, в настоящее время продолжают бетонировать швы между пролетами нового моста через реку Снежеть. Для соблюдения технологического процесса дорожники используют брезентовые тепляки. Из-за пониженной температуры воздуха ими накрывают бетонируемые участки, а затем газовыми пушками нагнетают внутрь теплый воздух.

На строящуюся шестиполосную магистраль ежедневно завозят десятки тонн грунта. Активную работу ведут на полукольце со стороны четной стороны проспекта Московского, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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