В оперативном штабе сообщили также, что праздничные корпоративы запрещены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области ужесточили коронавирусные ограничения. С 16 ноября кафе и рестораны могут быть заполнены лишь наполовину. В оперативном штабе сообщили также, что праздничные корпоративы запрещены. При этом новогодние елки в детских садах могут провести при соблюдении санитарных норм и с ограничением числа присутствующих.

— Мы думаем, что корпоративов быть не должно, – сказала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. – Ни в предприятиях общественного питания, ни в офисах, ни в учреждениях. Это будет излишне. Возможны риски в новогодние каникулы — массовые мероприятия у нас запрещены, и мы напоминаем об этом, вряд ли запрет будет снят после Нового года — я имею в виду разнообразные развлекательные мероприятия.

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