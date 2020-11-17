Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 144 жителя региона. Выздоровели 23 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15511 человек подтвердили диагноз, вылечились 11394 жителя области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 994 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 269922 раза.
В Брянском районе за сутки заболел 51 человек. В Брянске выявили 36 новых случаев ковида. В Злынковском районе болезнь диагностировали у 14 жителей, в Климовском районе – у 13, в Новозыбкове – у 11. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 ноября 2020 года:
— Брянск – 6574 (+36)
— Брянский район – 1850 (+51)
— Дятьковский район – 728 (+7)
— Карачевский район – 524 (+1)
— Жуковский район – 388
— Трубчевский район – 355 (+1)
— Клинцы – 338
— Унечский район – 316 (+1)
— Сельцо – 311
— Новозыбков – 317 (+11)
— Комаричский район – 305
— Фокино – 287 (+1)
— Стародубский район – 295 (+5)
— Выгоничский район – 294
— Погарский район – 251
— Брасовский район – 236
— Навлинский район – 236
— Мглинский район – 220
— Почепский район – 220
— Климовский район – 220 (+13)
— Клетнянский район – 171
— Дубровский район – 177 (+1)
— Суземский район – 178
— Клинцовский район – 110
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 97
— Гордеевский район – 83
— Севский район – 84 (+2)
— Злынковский район – 78 (+14)
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 41.
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