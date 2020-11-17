Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 144 жителя региона. Выздоровели 23 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15511 человек подтвердили диагноз, вылечились 11394 жителя области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 994 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 269922 раза.

В Брянском районе за сутки заболел 51 человек. В Брянске выявили 36 новых случаев ковида. В Злынковском районе болезнь диагностировали у 14 жителей, в Климовском районе – у 13, в Новозыбкове – у 11. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 13 городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 ноября 2020 года:

— Брянск – 6574 (+36)

— Брянский район – 1850 (+51)

— Дятьковский район – 728 (+7)

— Карачевский район – 524 (+1)

— Жуковский район – 388

— Трубчевский район – 355 (+1)

— Клинцы – 338

— Унечский район – 316 (+1)

— Сельцо – 311

— Новозыбков – 317 (+11)

— Комаричский район – 305

— Фокино – 287 (+1)

— Стародубский район – 295 (+5)

— Выгоничский район – 294

— Погарский район – 251

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 236

— Мглинский район – 220

— Почепский район – 220

— Климовский район – 220 (+13)

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 177 (+1)

— Суземский район – 178

— Клинцовский район – 110

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 97

— Гордеевский район – 83

— Севский район – 84 (+2)

— Злынковский район – 78 (+14)

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 41.

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