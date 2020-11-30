Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 ноября 2020 года

Коронавирус в Брянской области победили почти 84 процента заболевших. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 29 ноября 2020 года зафиксировали 140 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 17145. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,04). Его обновленная величина равна 1,11.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 265 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших ковид в регионе теперь 14385 (это около 84% от общего числа инфицированных). Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 124.

Лидером минувшего дня стал Брянский район – 37 заболевших. А значительные приросты продемонстрировали города Брянск и Клинцы, а также Клинцовский, Выгоничский, Брасовский и Суражский районы.

Сейчас тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (7207), Брянский район (2122), Дятьковский район (749).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 2623 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 300 (!) тысяч.

За два дня в области проверили 862 предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг. Вновь ловили так называемых «безмасочников». На нарушителей составили 72 административных протокола. Дополнительные проверки организовали в ночное время. Итог – еще четыре материала на бары и кальянные.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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