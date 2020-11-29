Брянцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года-2020»

Брянская молодая семья отличилась во всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Жители брянского поселка Климово стали победителями во всероссийском конкурсе «Семья года-2020». Их отметили в номинации «Молодая семья». Список всех победителей опубликовали на официальном сайте конкурса. А подробнее об отличившихся брянцах рассказали в региональном правительстве.

Так, победу праздновали Дарья/Сергей Холепо, а также их дети Никита и Полина.

«Супруги познакомились в 2009 году, во время учебы в Орловском государственном институте культуры и искусств. – Их связало общее увлечение – музыка. Сегодня Дарья и Сергей работают в Климовском межпоселенческом Доме культуры. Они не только дарят людям песни в своем исполнении, но и являются ведущими праздничных концертов. В них принимают участие и их дети», – говорится в сетевой группе облправительства.

Добавим, всего в конкурсе лучших выбрали в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России». Всех победителей этого года – 66.

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