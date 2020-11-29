«Динамо-Брянск» победило «Томь» в матче ФНЛ

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Победой брянского «Динамо» завершилась встреча сине-белых и команды «Томь» в рамках 25-го тура ФНЛ. Матч состоялся в Брянске в воскресенье, 29 ноября. Итоговый счет – 1:0.

Противостояние футбольных клубов «Динамо-Брянск» и «Томь» из Томска едва не сорвалось. Виной тому – неблагоприятные погодные условия. Однако работники смогли нанести разметку на заснеженный стадион, и игра состоялась.

Единственный гол матча принадлежит брянцу Валерию Сорокину. Мяч в чужие ворота он отправил на 28-й минуте встречи. Этому предшествовал розыгрыш углового в штрафной зоне гостей.

На последних минутах томичи активно атаковали. Но отыграться не смогли.

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