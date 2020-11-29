В брянских лабораториях выполнили больше 300 тысяч тестов на ковид

Число проведенных тестов на коронавирус в Брянской области превысило 300 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию в Брянской области превысило 300 тысяч. Круглую отметку регион преодолел в воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщает местный оперштаб.

По последним данным, в Брянской области с начала пандемии выполнили 300655 тестов на коронавирусную инфекцию. А непосредственно в последние 24 часа – 2623.

Ранее сообщалось, что исследования в Брянской области проводят пять государственных лабораторий. Также любой желающий может провериться на наличие инфекции в нескольких частных центрах. У всех медучреждений есть соответствующая сертификация на это.

По словам губернатора, готовность теста в регионе составляет 1-2 суток. Однако на практике это не всегда так. Об этом утверждают читатели «Комсомолки». С их слов, особенно долго приходится ждать результата повторного мазка.

– Коронавирусом заболела на 15-й недели беременности, – рассказывает жительница Советского района Брянска Мария. – Результат первого мазка пришел достаточно быстро. А вот двух последующих ждала больше десяти дней! А в моем положении это весьма тягостно. Ведь мне и малышу нужен свежий воздух и прогулки. А из-за задержки тестов пришлось с этим повременить.

Также, напомним, с недавних пор в регионе действуют новые ковид-правила. Пациентам теперь достаточно одного отрицательного теста для выздоровления и выхода на работу/учебу. А контактных, у которых нет признаков заболевания, не тестируют на возбудителя инфекции.

Сейчас в брянской статистике значится 17145 заболевших коронавирусом. Большинство сдавали тест бесплатно – по назначению терапевта. Но немало и прошедших процедуру самостоятельно. В случае положительного теста, данные передают в Роспотребнадзор и поликлинику, к которой привязан пациент.

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