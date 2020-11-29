Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 ноября 2020 года

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 18 брянских городах и районах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 265 пациентов. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17145 человек подтвердили диагноз, вылечились 14385 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2623 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 300,6 тысяч раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянском районе: 35 заболевших. В Брянске инфекцию выявили у 32-х человек, в Клинцовском районе – у 17-и. Кроме того, значительные приросты заболеваемости показали Выгоничский район (7), Клинцы (5), Брасовский (4) и Суражский (4). Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 18 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних граждан.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 29 ноября 2020 года:
— Брянск – 7207 (+32)
— Брянский район – 2122 (+35)
— Дятьковский район – 749 (+2)
— Карачевский район – 585
— Жуковский район – 425 (+3)
— Трубчевский район – 392
— Клинцы – 397 (+5)
— Комаричский район – 392 (+3)
— Унечский район – 343 (+3)
— Новозыбков – 342 (+1)
— Стародубский район – 348 (+2)
— Сельцо – 321
— Выгоничский район – 329 (+7)
— Фокино – 307
— Погарский район – 264
— Брасовский район – 270 (+4)
— Навлинский район – 296 (+4)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 226 (+2)
— Мглинский район – 225 (+2)
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 182
— Клетнянский район – 176
— Клинцовский район – 145 (+17)
— Красногорский район – 110 (+2)
— Суражский район – 109 (+4)
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 90 (+3)
— Севский район – 91
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 37
— Иногородние – 43.
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