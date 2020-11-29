Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 ноября 2020 года

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 18 брянских городах и районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 265 пациентов. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17145 человек подтвердили диагноз, вылечились 14385 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2623 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 300,6 тысяч раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянском районе: 35 заболевших. В Брянске инфекцию выявили у 32-х человек, в Клинцовском районе – у 17-и. Кроме того, значительные приросты заболеваемости показали Выгоничский район (7), Клинцы (5), Брасовский (4) и Суражский (4). Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 18 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних граждан.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 29 ноября 2020 года:

— Брянск – 7207 (+32)

— Брянский район – 2122 (+35)

— Дятьковский район – 749 (+2)

— Карачевский район – 585

— Жуковский район – 425 (+3)

— Трубчевский район – 392

— Клинцы – 397 (+5)

— Комаричский район – 392 (+3)

— Унечский район – 343 (+3)

— Новозыбков – 342 (+1)

— Стародубский район – 348 (+2)

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 329 (+7)

— Фокино – 307

— Погарский район – 264

— Брасовский район – 270 (+4)

— Навлинский район – 296 (+4)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 226 (+2)

— Мглинский район – 225 (+2)

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 182

— Клетнянский район – 176

— Клинцовский район – 145 (+17)

— Красногорский район – 110 (+2)

— Суражский район – 109 (+4)

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 90 (+3)

— Севский район – 91

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37

— Иногородние – 43.

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