Руководители Брянской области поздравили женщин с Днем матери

29 ноября отмечается День матери. Брянских женщин с праздником одним из первых поздравил губернатор. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, а также примкнувшие к нему спикер облдумы Владимир СУббот и главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук поздравили женщин региона с Днем матери. Это праздник по традиции отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2020-м – 29-го числа.

Прежде всего, руководители региона напомнили, что День матери – один из самых светлых, теплых и душевных праздников. А установлен он Указом президента РФ «в знак признания неоценимой роли матерей в жизни государства и общества и огромной значимости матери для каждого человека».

Публикуем выдержки из поздравления, размещенного на сайте облправительства:

«Этот праздник – прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в жизни человеку – маме. Она подарила нам жизнь, вырастила, воспитала, вложила в нас все лучшее. Ее мудрость и поддержка остаются нашей опорой на протяжении всей жизни».

(…)

«В Брянской области огромное внимание уделяется вопросам материнства и детства, поддержки многодетных родителей, семейной политики, улучшению демографической ситуации. Ведется активная работа по строительству дошкольных и общеобразовательных учреждений, созданию спортивных объектов, благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды. В последние годы значительно увеличена сумма регионального материнского капитала. Повышены ежемесячные пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы, погибших в вооруженных конфликтах. Как поощрение за большие заслуги в укреплении института семьи в регионе учрежден и ежегодно вручается почетный знак «Материнская слава».

В завершение женщин поблагодарили «за бесценный самоотверженный труд, душевную щедрость, любовь, безграничное терпение». И пожелали им здоровья, добра, долгих счастливых лет в кругу родных и близких людей.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году на Брянщине почетный знак «Материнская слава» вручают его обладательницам на дому. К важной миссии ответственные лица приступили еще 25 ноября. За 20 лет этой региональной награды удостоились порядка 700 женщин. А в 2020-м – 28. Из них восемь проживают в областном центре.

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