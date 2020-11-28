Брянцев предупредили о сильном дожде и снеге в выходные

В ближайшие сутки в Брянской области пройдут сильные дожди и мокрый снег. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Ухудшение погодных условий ожидают в Брянской области ближайшие часы. Непогода придет в регион уже с 21.00 субботы, 28 ноября. И продлится, ориентировочно, сутки. Об этом со ссылкой на брянский Гидрометцентр сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.

Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия оживают Брянщину до девяти часов вечера 29 ноября. Так, на территории региона будет облачно, временами выпадут осадки – мокрый снег и дожди. Днем пройдут преимущественно сильные дожди. Ночью и утром на дорогах гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус двух. Днем – от плюс одного до шести градусов.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, – предупреждают в управлении автодорог.

А потому ведомство организует круглосуточную работу своей диспетчерской службы. Полученная информация будет уходить в технические службы управления и в подрядные организации.

Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах.

– При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67, – добавили в пресс-службе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».