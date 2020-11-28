Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 13 брянских городах и районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 143 жителя региона. Выздоровели 204 пациента. От коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17005 человек подтвердили диагноз, вылечились 14120 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3163 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 298 тысяч раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 60 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 27 человек, в Карачевском – у 14-и. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Комаричский, Трубчевский и Клинцовский район. Там за сутки прибавилось 8-9 новых ковид-пациентов. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 13 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значится 43 иногородних граждан.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 28 ноября 2020 года:

— Брянск – 7175 (+60)

— Брянский район – 2087 (+27)

— Дятьковский район – 747

— Карачевский район – 587 (+14)

— Жуковский район – 422 (+1)

— Трубчевский район – 392 (+8)

— Клинцы – 392 (+7)

— Комаричский район – 388 (+9)

— Унечский район – 340

— Новозыбков – 341

— Стародубский район – 346

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 322 (+4)

— Фокино – 307

— Погарский район – 264 (+1)

— Брасовский район – 266

— Навлинский район – 292 (+2)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 224

— Мглинский район – 223

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 182

— Клетнянский район – 176

— Клинцовский район – 128 (+8)

— Красногорский район – 108 (+1)

— Суражский район – 105 (+1)

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 91

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37

— Иногородние – 43.

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